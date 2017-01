ஜல்லிக்கட்டு தடையை நீக்கக்கோரி தமிழகம் முழுவதும் த.வா.க. போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றது. ஜல்லிக்கட்டை நடத்த வலியுறுத்தி தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினர் மொட்டை போட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:58 [IST]

English summary

TVK workers protesting alone across Tamilnadu to demand Jallikattu.