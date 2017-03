தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை சட்டை செய்யாத பாஜகவை கண்டித்து சென்னையில் ரிசர்வ் வங்கி முற்றுகை

14 நாட்களாக டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ளாத பாஜக அரசைக் கண்டித்து சென்னை ரிசர்வ் வங்கியை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

TVK women wing staged a protest at Reserve Bank of India in Chennai for farmers.