பன்னீரை விஞ்சி மோடியிடம் எடப்பாடியின் பவ்யம் படுபயங்கரமா இருக்கே.... திகிலில் தினகரன்!

பிரதமர் மோடியை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்தித்த போது காட்டிய பவ்யத்தை பார்த்து பதைபதைத்ததாம் தினகரன் தரப்பு.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that ADMK Deputy General Secretary TTV Dinakaran and his relatives shocked over the TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy's meeting with PM Narendra Modi.