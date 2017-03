ட்விட்டரில் நடிகர், நடிகைகளின் ஆபாச படங்கள் ரிலீஸ் விவகாரம்- போலீசில் சுசித்ரா புகார்

தமது ட்விட்டர் பக்கத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஹேக் செய்து தவறாக பயன்படுத்துவதாக கூறி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் பாடகி சுசித்ரா புகார் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 11:44 [IST]

English summary

Tweet controversy , Complaint filed on RJ Suchitra’s behalf . A complaint was lodged on her behalf with the Cyber Cell of the Central Crime Branch. Sources say that after perusing the complaint, Twitter will be requested to delete or block the content which was posted on her micro-blogging page.