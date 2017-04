உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக ஓட்டம்.. வெற்றிகரமாக 3வது வருடத்தை கொண்டாடும் சென்னை அமைப்பு

13 உறுப்பினர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, தற்போது 325 உறுப்பினர்களை கொண்ட பெரிய அமைப்பாக மாறியுள்ளது.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 10:14 [IST]

English summary

Twisterhood have had an exponentially huge growth rate of 13 to 325 members in just 3 years. The group boasts of many success stories pertaining to weight loss, personal bests, controlled diabetes, amplified morale boost and many more.