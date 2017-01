சில்வர் பீச்சில் மூழ்கி +2 மாணவர்கள் 2 பேர் பலி... நண்பனின் பிறந்த நாளை கொண்டாட சென்றபோது சோகம்

கடலூர் அருகே பள்ளி மாணவர்கள் 2 பேர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். நண்பனின் பிறந்த நாளை கொண்டாட சென்ற போது 2 மணவர்கள் கடல் அலையில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Two 12th standards drowned in the sea near Cuddalore. Students were celebrating their friend's birthday in the silver beach.