ஆர்.கே.நகரில் மோதும் மண்ணின் மைந்தர்கள்.. மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு?

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் பன்னீர் செல்வம் அணி சார்பில் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

To Candidates are selected from the native place for RK Nagar by election. DMK candidate Marudhu Ganesh are brought up in RK Nagar as well OPS Team Candidate Madhusoudhanan