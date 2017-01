சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தில் சரக்கு கப்பல்கள் மோதல் - விசாரணைக்கு உத்தரவு

சென்னை எண்ணூர் துறைமுகத்தில் இரண்டு சரக்கு கப்பல்கள் மோதிக்கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Two cargo ships, including one carrying lubricant oil, collided in the outer area of the Kamarajar Port Ennore Chennai today but there was no casualty or any oil spillage.