தமிழகத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு சுருண்டு விழுந்து 2 பேர் பலி

சுட்டெரிக்கும் வெயில் தாங்கமுடியாமல் இரண்டு பேர் சுருண்டு விழுந்து உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

An old man died suffering from heat stroke in Arani,Tiruvannamalai district 70 years old man died in Vilupuram affect sun heat.