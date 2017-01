உல்லாசத்துக்கு இடையூறு.. இரண்டரை வயதுக் குழந்தையைக் கொன்று வீசிய கள்ளக்காதல் ஜோடி!

கடலூர் அருகே இரண்டரை வயது குழந்தையை கொன்று தண்ணீர் தொட்டிக்குள் வீசிய விவகாரத்தில் கள்ளக்காதல் ஜோடியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். உல்லாசம் அனுபவிக்க இடையூறாக இருந்ததால் குழந்தையை கொன்றது தெரியவந்துள்ள

English summary

A two and half years old baby killed in cuddalore by illicit relationship. Baby's second mother was having illicit relationship with her neighbor. The was disturbing their enjoyment. so they both killed the baby and put the body in the water tank.