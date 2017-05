பேஸ்புக் நட்பால் பலரிடம் சீரழிந்த திருப்பூர் பள்ளி மாணவி... பதற வைக்கும் தகவல்கள்

பேஸ்புக் நட்பால் திருப்பூர் சிறுமி,மாயமாகி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The police have arrested two youth on the charges of sexually assaulting a minor girl from Tirupur in pudhucherry.