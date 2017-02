சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்து - 2 பேர் பலி

சாத்தூர் அருகே ஏழாயிரம்பண்ணையில் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்து 2 பேர் பலியாகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Two persons were killed and 5 injured in an explosion inside a crackers manufacturing unit at Elayirampannai near Sathur.