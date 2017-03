"இலை" வேண்டுமா?... உ.பி., கேரளத்தில் போட்டியிடுங்க.. ஓபிஎஸ்ஸை நக்கல் பண்றாராமாம் தினகரன்!

இரட்டை இலை சின்னம் வேண்டும் என்றால், உத்தரப்பிரதேசம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் போட்டியிட்டு கொள்ளட்டும் என்று டிடிவி தினகரன் நக்கல் செய்தார்.

English summary

We, Sasikala team of ADMK will only be contested in two leaves symbol. Others may contest i that symbol in UP, Kerala elections independently, says TTV Dhinakaran.