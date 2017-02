ஓபிஎஸ் ஆதரவு எண்ணிக்கை கூடுகிறது? தென்காசி, மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு?

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கான ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது. தென்காசி மற்றும் மயிலாப்பூர் எம்.எல்.ஏக்களும் முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Two more ADMK MLAs will suppor to the Chief Minister O Panneerselvam.