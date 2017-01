சிதம்பரம் அருகே பெண் கொலையில் திடீர் திருப்பம்.. கள்ளக் காதலன் உள்பட இருவர் கைது

சிதம்பரம் அருகே மர்மமான முறையில் பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அவளது கள்ளக்காதலன் உள்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 1:22 [IST]

English summary

Two person was arrested for Chidambaram near woman murder case