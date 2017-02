தேனி அருகே மணல் லாரி மோதி விபத்து: 2 போலீசார் பரிதாபமாக பலி

தேனி அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் இரண்டு காவலர்கள் பரிதாபமாக பலியாகினர்.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 20:16 [IST]

English summary

Two policemen died after a two-wheeler they were travelling on collided with a lorry near Devadhanapatti in Theni district