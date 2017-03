வேலையை ஆரம்பித்த போலீஸ்.. சென்னை மெரினாவில் போராட்டம் நடத்திய மேலும் 25 மாணவர்கள் கைது

சென்னை மெரினாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மேலும் 25 மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 11:27 [IST]

English summary

25 students have been arrested in Chennai marina for protest of supporting farmers.