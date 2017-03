தெற்கு சூடானில் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட மகன்களை மீட்க பெற்றோர் கோரிக்கை!

தெற்கு சூடானில் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட தங்களது மகன்களை மீட்டு தர அவர்களது பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

English summary

Two tamilians are kidnapped in south sudan, his parents Urges To state and central government