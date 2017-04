அதிமுகவில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கும் பாஜகவிற்கு சம்பந்தமில்லை… சொல்கிறார் மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ நட்ராஜ்

அதிகவில் நடக்கும் கோஷ்டி பூசலுக்கும் பாஜகவிற்கு எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்ற மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ நட்ராஜ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 15:25 [IST]

English summary

OPS and EPS teams must be united, said Mylapore MLA Natraj.