நேற்று அஷ்டமி, இன்று நவமி, நாளை முகூர்த்தம்.. "நல்ல நாள்" பார்த்த எடப்பாடி!

முதல்வர், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவி தொடர்பாக இரு அணிகளின் தலைவர்களும் நாளை ஆலோசனை நடத்தவுள்ளனர்.

English summary

Edappadi and O.Panneer selvam teams are all set to meet in person tomorrow and hold talks on ADMK merger.