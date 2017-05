பேச்சுவார்த்தையில் இனி பிரச்சனை இருக்காது… சீக்கிரமாகவே 2 அணிகளும் சேர்ந்திடும்… தம்பிதுரை நம்பிக்கை

இரு அணிகள் இணையும் பேச்சுவார்த்தைக்கு இனி பிரச்சனை இருக்காது என்று அதிமுக அம்மா கட்சி எம்பி தம்பிதுரை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK’s two camps will be joined soon, said MP Thambidurai at Chennai Airport today.