ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து, நெடுவாசலில் இளைஞர்கள் இன்று டூவீலர் பேரணி

ஹைட்ரோ கார்பன் எரிவாயு திட்டத்தின் பாதகங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நெடுவாசலில் இன்று இருசக்கர வாகனங்களில் பேரணி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

To create awareness regarding Hydrocarbon project, two wheeler motorist in Neduvasal are conducting rally.