தனியார் பேருந்தில் மது பாட்டில்கள் கடத்தல்.. 2 பெண்கள் அதிரடி கைது

தனியார் பேருந்தில் மது பாட்டில்கள் கடத்தப்பட்டதாக 2 பெண்கள் நாகப்பட்டினத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் இந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Two women were arrested for smuggling 160 bottles of liquor in bus.