சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு.. மணப்பாறையில் முன்னாள் நீதிபதி பேரன் கடத்தல்!

மணப்பாறையில் முன்னாள் நீதிபதியின் பேரன் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 13:20 [IST]

English summary

A two year old boy was kidnapped in Manapparai on Sunday. The child name P. Sai Darshan was playing in front of his grandparents’ house in Manaparai.