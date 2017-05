சென்னையில் ரூ.500, ரூ.2000 கள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் விட்ட 2 பேர் கைது

சென்னை சிட்லபாக்கத்தில் புதிய ரூ.500, ரூ. 2000 கள்ள நோட்டுகள் வைத்திருந்த இளைஞர்கள் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Fake Currency:Two Youths held with fake currency in Chennai sithalapakkam.

