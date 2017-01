அடித்து உதைத்து அழி மதி செய்த சசிகலா.. உதயகுமாரன் கடும் பாய்ச்சல்

மாணவர்களை அடித்து உதைத்து அழி மதி செய்த ஆளும் கட்சியின் தலைவராக உள்ள சசிகலா ஜல்லிக்கட்டை தொடங்கி வைக்க சுப. உதயகுமாரன் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Pachai Tamilagam coordinator SP Udayakumaran has urged the people of Alanaganallur to shun Sasikala.