சுடுகாட்டில் மட்டும் சாதியை ஒழிக்க முடியவில்லை: ஆ.ராசா வேதனை

நாட்டில் இன்னமும் சுடுகாட்டில் சாதியை ஒழிக்க முடியவில்லை என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ.ராசா கூறியுள்ளார்.

English summary

Unable to destroy Caste system even in graveyard, says Former Union Minister A.Raja.