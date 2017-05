அரசுப் பேருந்துகள் மீது கல்வீச்சு.. மர்மநபர்கள் கைவரிசை.. போலீஸ் விசாரணை!

நாகர்கோவில், நெய்வேலி, வந்தவாசியில் பேருந்துகள் மீது கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 22:27 [IST]

English summary

undentified person pelted stones at government buses due to bus strike in tamilnadu