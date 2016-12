"மக்களால் நான்.. மக்களுக்காக நான்"... இனி இக்குரலை எப்போதும் கேட்க முடியாது.. பிளாஷ்பேக் 2016!

2016ம் ஆண்டு மறக்க முடியாத ஒரு குரல் ஜெயலலிதாவின் மக்களால் நான்.. மக்களுக்காக நான் என்று அவர் சட்டசபைத் தேர்தலில் பிரசாரம் செய்ததுதான்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No one can forget this famous slogan of late CM Jayalalitha, "Makkalal naan makkalukkaga naan?. During the last assembly election Jayalalitha, fondly called as Amma by her cadres used this slogan and it became instant hit.