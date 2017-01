தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டை முழு உரிமையோடு நடத்த வேண்டும்.. பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டை முழு உரிமையோடு நடத்த வேண்டும் என பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 21:27 [IST]

English summary

Union minister Pon.Radhakrishnan has said central government help to Tamil Nadu's Ordinance on Jallikattu.