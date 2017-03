இதுக்காக பொன். ராதாகிருஷ்ணனை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பாராட்டலாம்!

மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் இதுவரை தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடியதே இல்லையாம்.

English summary

Union Minister of State Pon. Radhakrishnan never celebrates his birthday. On every birthday he is going to temple and doing his usual work.