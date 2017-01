ஜெ. மரணத்தில் மர்மம் இல்லை.. வெங்கையா நாயுடு பரபரப்பு பேட்டி! கவுதமி கடிதத்திற்கு இதுதான் பதிலா?

ஜெயலலிதா மறைவில் மர்மம் இல்லை என்று கூறியிருப்பதன் மூலம், மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு.

English summary

Union minister Venkaiah Naidu ruled out Mystery over Jayalalithaa's death as he wants to stop rumours.