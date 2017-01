தமிழரின் உரிமை போராட்டத்தை உதாசீனப்படுத்தும் மத்திய, மாநில அரசுகள்! ஜனநாயகத்திற்கே கேலிக்கூத்து

இதுவரை முதல்வரோ, அமைச்சர்களோ, மத்திய அரசு பிரதிநிதிகளோ ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்களிடம் போராட்டத்தை கைவிட கோரிக்கைவிடுக்கவில்லை.

English summary

Union and TN governments yet to look pro Jallikattu protests which is going on since a week.