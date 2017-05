பாஜக பிரமுகர் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு... அதிர்ச்சியில் தேவகோட்டை மக்கள் - வீடியோ

காஷ்மீர் கொடியை எரித்த பாஜக தமிழ் வளர்ச்சிப் பிரிவு செயலாளர் முத்துராமன் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதில் அவர் மயிரிழையில் உயிர் தப்பினார்.

English summary

BJP tamil development secretary Devarajan residing in Devakottai. His house has been attacked by petrol bomb and police searching the persons who threw the petrol bomb.