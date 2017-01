யார் அந்த விரும்பத்தகாத சக்திகள்?.. தெளிவாச் சொல்லுங்களேன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன்!

மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஆரம்பத்திலேயே விரும்பத்தகாத சக்திகள் நுழைந்துவிட்டதாக மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Central minister Pon.Radhakrishnan accuses that the beginning of the students protest some unwanted persons involved.