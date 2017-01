இனி சென்னை தெருக்களில் கழிவு நீரை விட்டால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!

சட்டசபையில் இன்று சென்னை மாநகராட்சி சட்டத்தை திருத்துவதற்கான ஒரு சட்ட மசோதாவை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தாக்கல் செய்தார்.

English summary

Up to Rs.1 lakh fine for opened sewage water in chennai street