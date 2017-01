ஜல்லிக்கட்டு போராட்டங்களால் அச்சம்.. சென்னையிலுள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தில் போலீஸ் குவிப்பு!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் வெடித்துள்ள போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன்காரணமாக சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Protest become strong across Tamilnadu to Support jallikattu and to ban jallikattu. To secure US Deputy embassy in Chennai defense has strengthened.