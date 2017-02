எண்ணெய் கசிவு: சென்னை மிகப்பெரிய சூழலியல் பேரிடரை எதிர்கொள்ளும் ஆபத்து- அன்புமணி

கச்சா எண்ணெய் கடல் பரப்பில் பரவுவது கட்டுப்படுத்தப்படாததால், சென்னை மிகப்பெரிய சூழலியல் பேரிடரை எதிர்கொள்ளும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது என்று பாமக எம்.பி அன்புமணி எச்சரித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK youth wing leader Anbumani Ramadoss complained that the oil spill had not been removed in eight days and it is spreading far into other parts of the state coast. He also charged the Ennore port authorities with failing to set up booms, an obstruction to prevent spread of oil spill and later skimmers could have been used to clean it easily.