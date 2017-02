கடலில் கொட்டிய எண்ணெய்.. வாளியால் அள்ளும் வல்லரசு.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

கப்பல்கள் மோதியதால் கடலில் கொட்டிய எண்ணெய்யை பெயிண்ட் வாளியால் அள்ளும் வல்லரசு என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த் வருகின்றனர்.

English summary

Netizens fry government to Use bucket to clear oil spills in Sea near Ennore port.