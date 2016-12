‘சின்னம்மாதான் காவல் தெய்வம்’.. அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆராவாரம்.. மகிழ்ச்சி.. கொண்டாட்டம்

'சின்னம்மா'தான் அதிமுகவின் 'காவல் தெய்வம்' என்று அதிமுக நிர்வாகிகள் சசிகலா தலைமையை ஏற்று மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

ADMK’s cadres celebrated for selecting V.K. Sasikala as a General Secretary of their party today.