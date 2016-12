அதிமுக பொதுச்செயலாளராக டிச.31ல் பொறுப்பேற்கிறார் சசிகலா?

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி அதிமுகவின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்பார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 22:35 [IST]

English summary

V.K.sasikala will Swearing the post of AIADMK general secretary on december 31st