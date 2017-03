நீதிபதிகளுக்கு இடைஞ்சல்... ஓபிஎஸ் வீட்டை காலி செய்யுங்கள்- காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் வீட்டை காலி செய்யக்கோரி சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A lawyer has given a petition to the Commissioner of Police to vacate former CM O Panneereselvam from his govt house.