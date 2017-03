வடகாட்டில் 4-வது நாளாகப் போராட்டம்... கோலாட்டம் ஆடி எதிர்ப்பு!

வடகாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக நான்காவது நாளாகப் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. அதில் கலைஞர்கள் போரட்டப் பாடல்களுக்கு கோலாட்டம் ஆடி எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 13:35 [IST]

English summary

In Pudukottai district vadakadu, artist playing 'kolattam' in hydro carbon protest. In vadakadu protest is continuing on fourth day.