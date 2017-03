ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு.. நல்லாண்டார்கொல்லையில் ஒரு மாதமாக தொடரும் போராட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக புதுக்கோட்டை அருகே நல்லாண்டார்கொல்லை என்ற பகுதியில் போராட்டம் நடந்து வருகிறது.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 22:02 [IST]

English summary

villagers are staging protest against hydrocarbon project for 32th day in nallandar kollai village, pudhukottai district.