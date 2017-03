நெடுவாசல்.. கோட்டைக்காடை தொடர்ந்து வடகாட்டிலும் வெடித்தது போராட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக நெடுவாசல், கோட்டைக்காடைத் தொடர்ந்து வடகாட்டிலும் போராட்டம் வெடித்துள்ளது. வடகாடு கிராம மக்கள் திரளாக கூடி ஹைட்ரோ கார்பனை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 10:52 [IST]

English summary

Vadakadu villagers has started their protest against hydrocarbon exploration in Pudukottai.