ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக வடகாட்டில் நடைபெற்று வந்த போராட்டம் தற்காலிக வாபஸ்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வடகாட்டில் 21 நாட்களாக நடைபெற்று வந்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

English summary

vadakadu villagers Withdraw of mass protest against hydrocarbon project in pudhukottai after 21st day.