தமிழகத்திற்கு தேர்தல் வரும் என்ற கமலின் கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது - வைகைச் செல்வன்

தமிழகத்தில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறப்போவதாக கூறிய கமல்ஹாசனின் கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது என்று அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகைச் செல்வன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK Spokes person Vaigaiselvan has rebutted actor Kamal Haasan's call for eletion in the state.