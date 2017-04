தேசதுரோக வழக்கில் வைகோ திடீர் கைது- 15 நாள் சிறையிலடைக்க உத்தரவு!

தேச துரோக வழக்கில் மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ இன்று திடீரென கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:11 [IST]

English summary

MDMK General Secretary Vaiko arrested on Charges of Sedition on today.