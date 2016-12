ஷேல் எரிவாயுத் திட்ட வழக்கு.. தமிழக அரசு கருத்தை பதிவு செய்யாமல் இழுத்தடிப்பு.. வைகோ குற்றச்சாட்டு

ஷேல் எரிவாயுத் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் தமிழக அரசு முறையாக கருத்துக்களை பதிவு செய்யாமல் இழுத்தடிக்கிறது என்று வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

MDMK leader Vaiko attacked Tamil Nadu government for not taking steps to stop Shale Gas project.