பாஜக வந்ததில் இருந்து இந்தி திணிப்புதான்... திராவிட இயக்கம் கண்டிப்பாய் முறியடிக்கும்… வைகோ ஆவேசம்

பாஜக மத்தியில் ஆட்சிப் பொறுப்பிற்கு வந்ததில் இருந்து இந்தியை திணித்து வருகிறது. இதனை திராவிட இயக்கம் கண்டிப்பாய் முறியடிக்கும் என்று வைகோ கூறியுள்ளார்.

English summary

MDMK General Secretary Vaiko has condemned BJP for Hindi compulsory in KV Schools.